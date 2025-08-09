¡Al natural! Lele Pons presume su figura durante sus primeras semanas como mamá

Suscríbete a nuestros canales

La influencer Lele Pons conmovió a sus millones de seguidores al compartir las primeras imágenes de su nueva vida como madre.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del puertorriqueño Guaynaa mostró con total honestidad su cambio físico tras el nacimiento de su primera hija, Eloísa.

Las fotografías, que revelan a una Lele auténtica y sin filtros, transmiten un poderoso mensaje de amor propio y de la belleza real de la maternidad.

La llegada de la pequeña transformó por completo la vida de la pareja, quienes no dudan en mostrar su felicidad en esta nueva etapa.

Un camino de amor: la llegada de Eloísa

El amor entre Lele Pons y Guaynaa es una de las historias que más cautivan a sus seguidores.

Se casaron en una espectacular boda en Miami el 4 de marzo de 2023, y un par de días después de su segundo aniversario de bodas, la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo, una noticia que llenó de emoción a sus fans.

Durante los meses de embarazo, Lele compartió con humor y transparencia los altibajos de la dulce espera.

Finalmente, el 26 de julio de 2025, la pareja dio la bienvenida a su primogénita, a quien nombraron Eloísa. El nacimiento de la bebé marca un nuevo capítulo en la vida de ambos artistas, quienes ahora se centran en la crianza y en la construcción de su familia.

Así son las primeras semanas de Lele como mamá

En las fotografías, se puede observar el cambio físico que ha tenido la influencer durante estas primeras semanas, mostrando su abdomen y una gran sonrisa.

Lele también aprovechó la oportunidad para subir algunas fotos de los momentos previos a la llegada de su hija, cuando se encontraba en la clínica y luego, con ella en casa.

"La última foto es mi favorita", escribió Lele, para describir la fotografía que mejor describe su maternidad: en un ambiente completamente rosa, despeinada, cansada y feliz.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube