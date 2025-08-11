Moses: el heredero musical de Chris Martin que ya pisa fuerte en el mundo artístico de su papá 

Suscríbete a nuestros canales

A los 19 años, Moses Martin ya está demostrando que la música no es solo una herencia genética, sino una verdadera vocación.

Moses es fruto del matrimonio de 13 años entre la actriz Gwyneth Paltrow y el vocalista de Coldplay, Chris Martin, el joven ha decidido abrirse camino en la industria con un estilo propio y una energía que promete mucho más que un apellido famoso.

Un talento que se asomó temprano

Su interés por los acordes y melodías se hizo evidente desde la adolescencia. En 2020, cuando el mundo se comunicaba por videollamadas, Moses apareció brevemente en una entrevista virtual de su madre en un programa estadounidense y, con apenas 14 años, confesó que estaba inmerso en el aprendizaje de la guitarra, después de una etapa dedicada al piano.

No pasó mucho tiempo para que su padre lo invitara a participar en uno de sus proyectos más importantes: el álbum Music of the Spheres. Allí, su voz quedó registrada en los coros del tema Humankind, un momento que para muchos fue la confirmación de que el joven tenía madera para seguir los pasos paternos.

De la universidad a los escenarios

Hoy, mientras cursa estudios en la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island, Moses también es miembro de la banda Dancer, un grupo emergente con el que ha logrado abrirse espacio en la escena independiente estadounidense, presentándose en salas emblemáticas como Thalia Hall en Chicago y Mercury Lounge e Irving Plaza en Nueva York.

La banda incluso tuvo la oportunidad de abrir un concierto para el dúo australiano Royel Otis, una experiencia que le permitió a Moses consolidar su presencia en tarimas y acercarse a nuevos públicos.

Un futuro prometedor

Aunque aún está dando sus primeros pasos, Moses Martin parece decidido a labrar una carrera sin depender únicamente del éxito de sus padres. Entre los estudios universitarios, las giras y la composición, su agenda refleja el compromiso de un artista que quiere crecer con autenticidad.

