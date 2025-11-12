EN VIDEO: agentes del ICE llegan sorpresivamente a una obra en McAllen y detienen a los obreros

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos llevó a cabo nuevos operativos de aplicación de la ley migratoria en la ciudad de McAllen, Texas.

En el caso más reciente, se viralizó en redes sociales un video que muestra un grupo de agentes de ICE en una construcción, en lo que parece ser un vecindario.

Los encapuchados les pidieron a los trabajadores que les mostraran sus documentos de identidad, incluso una agente de ICE le habló en español a uno de los obreros.

Aunque las autoridades aún no han emitido una declaración oficial, la información disponible indica que estas acciones se desarrollaron recientemente, alrededor del 8 de noviembre de 2025.

El video tiene más de 250 mil likes y 8 millones de vistas tan solo en TikTok.

¿Cuántas personas se llevó ICE?

El material audiovisual solo muestra a dos trabajadores, sin embargo, a falta de un pronunciamiento oficial, se desconoce el número de arrestados.

Cabe destacar que en octubre testigos reportan que un amplio despliegue de agentes federales y policías estatales que acordonó y registró seis almacenes de ropa usada ubicados también en McAllen, Texas, en la zona sur de la ciudad.

El operativo resultó en la detención de más de 100 personas. Tras las redadas, familiares de los detenidos se presentaron en el lugar, portando documentación y expresando su indignación, al alegar que las autoridades se habían llevado a "personas inocentes".