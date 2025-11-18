Seguridad local en Los Ángeles: regístrese en NotifyLA y no se pierda ninguna alerta importante

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), los residentes pueden estar al tanto de situaciones que amenacen su salud y sus propiedades, sepa de qué estamos hablando y qué debe hacer para recibir la información necesaria.

Se trata de NotifyLA, el cual es el Sistema de Alerta de Emergencia de la Ciudad de Los Ángeles, LA City's Emergency Alert System.

Esta es una plataforma automatizada y gratuita utilizada por el Departamento de Gestión de Emergencias (EMD) para enviar notificaciones críticas a los residentes, negocios y visitantes que se encuentren en las áreas afectadas.

Es decir, envía mensajes de voz, mensajes de texto y mensajes de correo electrónico a residentes y empresas en tiempos de emergencias y desastres.

“Notificar al público cuando ocurre un desastre puede ser la única salvaguarda con la que el público puede contar para salvar sus vidas y proteger su propiedad”, señalan.

Cómo funciona el sistema

Utiliza la geomapa (geomapping) para enviar alertas dirigidas, esto significa que solo los suscriptores en la ubicación específica impactada por una emergencia recibirán el mensaje, haciendo la información altamente relevante.

Envían:

Avisos de alerta temprana

Notificaciones de desastres

Avisos de evacuación

Avisos de salud pública

Avisos de seguridad pública de amenazas inminentes o percibidas a la vida o la propiedad

Debido a que NotifyLA utiliza la base de datos 911, solo los números de teléfono fijo se incluyen automáticamente en el sistema.

Para recibir una notificación a través de su teléfono celular, número de Voz sobre IP (VoIP) o correo electrónico, debe registrar esos números de teléfono y/o dirección de correo electrónico en NotifyLA.

Entonces, mantendrá informado al público cuando ocurra un desastre y proporcionará advertencias preventivas en algunos casos.

Así puede suscribirse a las alertas locales en Los Ángeles

Visite el portal de registro de NotifyLA y complete su información de contacto: múltiples direcciones, números de teléfono y correos electrónicos: NotifyLA: LA City Emergency Alerts | Emergency Management Department.

Se recomienda proporcionar múltiples puntos de contacto (móvil, email, trabajo) y múltiples direcciones para asegurarse de recibir alertas en donde vive, trabaja y donde pasan tiempo sus hijos.

También puedes enviar la palabra NOTIFYLA al número corto 888-777 para registrar inmediatamente tu teléfono móvil.

Las llamadas de NotifyLA provienen del 213-472-3231.

Tenga presente que la ciudad de Los Ángeles asegura que la información personal ingresada en NotifyLA es segura y se utiliza únicamente para proporcionar notificaciones de emergencia.

También puede cancelar la suscripción:

SMS - darse de baja

Para darse de baja por SMS (texto), responda a cualquier mensaje de alerta de NotifyLA SMS que reciba con UNA de las siguientes palabras clave (escritas exactamente como se muestra): STOP, END, UNSUBSCRIBE, QUIT o CANCEL.

Cancelación de suscripción de voz

Después de recibir una alerta a través de una llamada telefónica, espere hasta que finalice el mensaje de alerta grabado, luego presione 0 (cero) para cancelar la suscripción.

Correo electrónico - darse de baja

Después de recibir una alerta por correo electrónico de NotifyLA, haga clic en el enlace "cancelar suscripción" en la parte inferior del mensaje.

Esto lo llevará a una página única para cancelar la suscripción a NotifyLA.

Destacado: Si está suscrito para recibir alertas de NotifyLA por más de un método de entrega enumerado, puede optar por no participar en cada uno de ellos siguiendo las instrucciones anteriores, o darse de baja de solo algunos y dejar otros activados.

