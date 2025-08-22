Investigan funeraria en Colorado por almacenar cuerpos en descomposición: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Inspectores encontraron aproximadamente 20 cuerpos en estado de descomposición escondidos en una habitación oculta en una funeraria de Colorado atendida por un forense del condado.

Durante una inspección a la morgue Davis en Pueblo, el miércoles 20 de agosto, encontraron los cadáveres escondidos en una habitación detrás de una puerta cubierta con una vitrina.

El forense del estado y propietario de la funeraria, Brian Cotter, había pedido a los inspectores que no entraran a la habitación, según consta en un documento de los reguladores estatales, que también dice que los inspectores encontraron un fuerte olor a descomposición al entrar.

Cuerpos esperaron por décadas la cremación

Algunos de los cuerpos han esperado por cremación 15 años, y a las familias se les pudo haber dado cenizas falsas de sus parientes, según dijo Cotter a los inspectores, y señala el documento.

El director de la Oficina de Investigaciones de Colorado, Armando Saldate III, dijo: “Esta es una profunda violación de la confianza y una traición desgarradora a las familias que confiaron a sus seres queridos a esta funeraria”.

Saldate añadió: “Hemos recibido información fidedigna de que la Funeraria Davis ha estado almacenando restos humanos de forma indebida durante años”.

Las autoridades aún no tienen un número preciso de muertos y dijeron que, en promedio, 20 cadáveres no fueron retirados de inmediato.

Saldate dijo a la prensa: “Nuestras principales prioridades son procesar la escena con respeto y humanidad, identificar a todos los fallecidos y notificar a sus familias y seres queridos. Lamentablemente, eso llevará tiempo”.

Suspenden la funeraria por terribles condiciones

Los investigadores recolectaron evidencia en la morgue Davis el jueves, con apoyo de policías estatales capacitados para responder a materiales peligrosos. Desde entonces, la funeraria fue suspendida debido a las espantosas condiciones.

“la morgue Davis no embalsamó, refrigeró, incineró, enterró ni sepultó los restos humanos dentro de las 24 horas posteriores a la toma de custodia de los mismos”, dice la orden de suspensión que obtuvo el cacique Pueblo.

El forense republicano por tres mandatos, Cotter, no ha sido arrestado; y tampoco se han presentado cargos mientras la investigación continúa a fondo, según afirmó la fiscal de distrito del condado de Pueblo, Kala Beauvais.

