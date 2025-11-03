Días festivos en Estados Unidos: qué pasa con el pago en noviembre y quiénes descansan

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, los días festivos representan un momento clave para millones de trabajadores. Sin embargo, aunque el país reconoce 11 feriados federales, no todos los empleados disfrutan del descanso o de un pago adicional.

En noviembre, dos fechas destacan en el calendario nacional: el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias, ambas conmemoraciones profundamente arraigadas en la cultura estadounidense.

El Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre, rinde homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Ese día, las oficinas gubernamentales, escuelas y bancos permanecen cerrados, mientras que algunos empleadores privados deciden si conceden o no el día libre.

Por su parte, el Día de Acción de Gracias, que este año caerá el 27 de noviembre, es uno de los feriados más importantes del país.

Las familias se reúnen para agradecer por las bendiciones del año, marcando también el inicio de la temporada de compras con el Black Friday.

¿Se pagan los días festivos en Estados Unidos?

La pregunta que muchos trabajadores se hacen es si los días festivos en Estados Unidos deben pagarse. Según la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), el pago por feriados no es obligatorio.

Cada empleador decide si otorga o no compensación adicional, a menos que el trabajador haya superado las 40 horas semanales, en cuyo caso se activa el pago de horas extras.

Esto significa que las empresas no están legalmente obligadas a pagar más por laborar en un feriado o fin de semana, salvo que lo incluyan como beneficio contractual o de política interna.

Por ejemplo, algunos sectores, como hospitales, aerolíneas o tiendas minoristas, mantienen operaciones normales durante estos días y pueden ofrecer bonos o tiempo compensatorio, aunque no están obligados por ley.

Trabajadores públicos vs. privados

De acuerdo con el Gobierno federal, los trabajadores del sector público sí reciben pago por los feriados oficiales, mientras que en el sector privado, el beneficio depende exclusivamente de la política de la compañía.

En la práctica, muchos empleadores ofrecen descanso o pago doble como incentivo de retención y bienestar laboral.

