¡Alerta en Carolina del Norte! Instan a residentes a vacunarse contra la hepatitis B: conoce dónde

La prevención es sin duda la herramienta más poderosa que tenemos en la medicina moderna.

En la batalla contra las enfermedades del hígado, la vacuna contra la hepatitis B se destaca como el estándar de oro.

Esta inmunización no solo nos protege de una infección viral bastante común, sino que los expertos la consideran la primera "vacuna contra el cáncer", ya que ayuda a prevenir las complicaciones crónicas que pueden llevar a tumores hepáticos.

¿Qué es la hepatitis B y por qué es peligrosa?

La hepatitis B es una infección del hígado provocada por el virus VHB. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este virus puede causar tanto una enfermedad aguda, que dura poco tiempo, como una crónica.

El mayor peligro radica en que si la infección se presenta a una edad temprana, hay hasta un 90% de probabilidad de que se convierta en crónica, lo que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular en la adultez, indica la OMS.

El esquema de vacunación: ¿Cuándo deben inmunizarse los niños?

Las autoridades sanitarias internacionales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Española de Pediatría (AEP), están de acuerdo en que la protección debe comenzar lo más pronto posible.

El esquema estándar para los lactantes generalmente sigue estos pasos:

Dosis inicial: Se recomienda administrarla preferiblemente en las primeras 24 horas de vida. Esta "dosis de nacimiento" es fundamental para evitar la transmisión de madre a hijo durante el parto.

Segunda y tercera dosis: Normalmente se aplican a los 2 y 6 meses de edad. En muchos países, esta vacuna se incluye en la "hexavalente", que protege contra seis enfermedades con una sola inyección.

Protección para adultos y grupos de riesgo

La protección no es solo cosa de niños; los adultos y los grupos de riesgo también la necesitan.

Según los CDC (2025), se recomienda que todos los adultos de hasta 59 años que no se hayan vacunado completen su esquema de vacunación.

Esto es especialmente crucial para aquellos en grupos de riesgo, como:

Personal de salud y seguridad.

Viajeros a áreas donde el virus está muy presente.

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes o problemas renales y hepáticos.

Aquellos que viven con personas que tienen hepatitis B.

En cuanto a la seguridad y los efectos secundarios, la vacuna es muy segura. Los estudios muestran que tiene una eficacia de entre el 95% y el 100% para prevenir la infección (OPS, 2024). Los efectos secundarios suelen ser leves y temporales, como:

Un poco de dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección.

Fiebre baja.

Es un mito que la vacuna pueda causar la enfermedad, ya que se elabora mediante ingeniería genética y no contiene el virus vivo.

