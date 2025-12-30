Celebración de fin de año gratis en Florida: así podrá recibir el 2026 en Bayfront Park

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que planean despedir el 2025 en Florida, Estados Unidos (EEUU), pero no saben dónde hacerlo tienen una excelente opción gratuita, les ofrecemos los detalles.

Se trata de un evento masivo que busca posicionar a la Bahía de Biscayne como el epicentro de las celebraciones de Año Nuevo a nivel internacional.

Con una producción de escala televisiva y una cartelera de estrellas globales, el evento promete ser la opción principal para las familias y residentes que buscan una celebración de alto nivel sin los costos habituales de las fiestas privadas en la ciudad.

Música y entretenimiento

La programación musical ha sido diseñada para reflejar la diversidad cultural de Miami, abarcando desde el merengue clásico hasta la música electrónica de vanguardia. Entre los artistas confirmados destacan:

Marshmello: referente mundial de la música electrónica.

referente mundial de la música electrónica. Nicky Jam y Gente de Zona: los ritmos urbanos y el sabor cubano que definen a la ciudad.

los ritmos urbanos y el sabor cubano que definen a la ciudad. Flo Rida: éxitos globales de hip-hop y pop.

éxitos globales de hip-hop y pop. Toño Rosario: el toque tropical del merengue para poner a bailar a todos los asistentes.

La conducción estará a cargo de DJ M-DOT, quien mantendrá la energía desde la apertura de puertas a las 5:00 de la tarde, hasta el conteo final.

Ahora, para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva, existirán áreas VIP opcionales con barra libre, accesos preferenciales y zonas de visualización premium.

Fuegos artificiales

Al llegar la medianoche, la atención se trasladará al cielo sobre la Bahía de Biscayne.

El espectáculo de fuegos artificiales está diseñado para integrarse con el skyline del Downtown, ofreciendo una de las vistas más icónicas de Florida para recibir el primer segundo del 2026.

Guía de servicio para los que quieren asistir

Costo: el acceso general es totalmente gratuito, para los costos VIP visite: The Countdown Miami At Bayfront Park, Miami · Tickets de Shotgun.

el acceso general es totalmente gratuito, para los costos VIP visite: The Countdown Miami At Bayfront Park, Miami · Tickets de Shotgun. Opciones VIP: para quienes prefieren evitar las multitudes, existen boletos VIP que incluyen barra libre y zonas de visualización preferenciales.

para quienes prefieren evitar las multitudes, existen boletos VIP que incluyen barra libre y zonas de visualización preferenciales. Servicios: el parque contará con estaciones de comida y bebida (food trucks) y zonas de descanso distribuidas para facilitar el flujo de personas.

el parque contará con estaciones de comida y bebida (food trucks) y zonas de descanso distribuidas para facilitar el flujo de personas. Organización: el proyecto cuenta con el respaldo del Bayfront Park Management Trust y la gestión del artista Jencarlos Canela, asegurando un estándar de producción profesional.

Toma en cuenta estos detalles logísticos que suelen ser cruciales en eventos de esta magnitud:

Transporte y movilidad: se recomienda encarecidamente el uso del Metromover (que es gratuito y tiene estaciones a pasos del parque) o servicios de transporte compartido (Uber/Lyft). El tráfico en el Downtown estará restringido y los estacionamientos privados suelen aumentar sus tarifas significativamente esa noche. Seguridad y objetos permitidos: al ser un evento masivo, habrá controles de seguridad en las entradas. Evita llevar mochilas grandes, objetos punzantes o envases de vidrio, ya que suelen estar prohibidos en Bayfront Park durante eventos oficiales. Llegada temprana: aunque el evento es grande, la capacidad del parque tiene un límite por seguridad. Llegar entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la tarde te asegurará un buen lugar cerca del escenario o de la bahía. Clima: Ten en cuenta que se espera una noche fría (cerca de los 50°F-52°F). Al estar frente al agua, la brisa hará que la sensación térmica sea menor. Es indispensable llevar abrigo.

