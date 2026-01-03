Requisitos del DMV: la lista oficial de identificaciones aceptadas para tu licencia de Carolina del Norte

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur (SCDMV) tiene protocolos muy claros para asegurar que todos los conductores en el estado estén seguros y cumplan con la ley.

Si estás pensando en obtener tu licencia por primera vez o en actualizarla al formato REAL ID, es crucial que sepas qué documentos necesitas y cuáles son los pasos a seguir para evitar tener que hacer varios viajes a la oficina.

Documentación necesaria para la identificación

Si deseas obtener una licencia de conducir, el SCDMV requiere que los solicitantes presenten documentos originales o copias certificadas. No se aceptan fotocopias ni documentos digitales.

Los requisitos se organizan en cuatro categorías principales:

Prueba de identidad, fecha de nacimiento y ciudadanía: Los ciudadanos estadounidenses deben presentar un Certificado de Nacimiento oficial con sello en relieve o un Pasaporte de Estados Unidos vigente.

Para los no ciudadanos, es necesario entregar documentación de inmigración válida, como la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).

Número de Seguro Social: Es imprescindible presentar la tarjeta física del Seguro Social o un formulario W-2 que muestre su nombre y el número completo.

Dos pruebas de residencia en Carolina del Sur: Puedes utilizar facturas de servicios públicos (agua, luz, gas), extractos bancarios o contratos de alquiler. Estos documentos deben mostrar tu nombre actual y la dirección física donde resides.

Cambio de nombre (si aplica): Si tu nombre actual es diferente al que aparece en tu certificado de nacimiento debido a matrimonio o divorcio, deberás presentar el certificado de matrimonio estatal o la orden judicial de cambio de nombre.

El proceso paso a paso para solicitar la licencia de conducir en el SCDMV

Una vez que tengas toda la documentación lista, es hora de dirigirte a una de las sucursales del SCDMV. Aquí te dejo un resumen del proceso estándar:

Examen de visión: Todos los conductores deben pasar una prueba visual básica.

Prueba de conocimientos: Tendrás que hacer un examen teórico sobre las leyes de tránsito y señales de Carolina del Sur.

Examen práctico de manejo: Necesitarás demostrar tus habilidades al volante en un vehículo que cumpla con los estándares de seguridad y tenga un seguro vigente.

¿Cuánto cuesta tramitar el documento?

El costo de la licencia de conducir estándar en Carolina del Sur es de $25.00 USD y es válida por ocho años.

Si decides optar por la REAL ID (que será necesaria para abordar vuelos nacionales a partir de mayo de 2025), el precio se mantiene igual, siempre que cumplas con todos los requisitos adicionales de verificación de identidad.

El SCDMV recomienda a los usuarios que verifiquen el estado de sus documentos a través del portal oficial scdmvonline.com antes de asistir a una cita.

Recuerda que cumplir con estos requisitos de manera rigurosa facilita la emisión inmediata de tu privilegio de conducir, asegurando que estés legalmente autorizado para transitar por las vías del "Estado del Palmeto".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube