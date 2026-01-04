Consulado General de España en Caracas anuncia importante comunicado: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El consulado general de España en Caracas informó que este lunes abrirá sus puertas y atenderá al público con normalidad.

Dicho anuncio fue difundido por sus canales oficiales para orientar a los usuarios que tienen trámites pendientes. La sede consular mantiene su programación habitual para esta jornada. Asimismo, no se reportan cambios en los horarios previstos.

La representación diplomática aclaró que la atención no se realizará salvo que surjan circunstancias imprevistas sobrevenidas. Por ello, en caso de presentarse alguna novedad, el consulado aseguró que lo informará por los mismos medios oficiales.

Esta medida busca mantener una comunicación directa y oportuna con los ciudadanos, por tanto, se recomienda estar atentos a futuras actualizaciones.

