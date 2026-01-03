Reportan cierre de accesos a Caracas vía terrestre: conductores son retornados desde Tazón

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este 3 de enero de 2026, múltiples usuarios reportaron a través de las redes sociales el cierre de accesos a Caracas por vía terrestre.

De acuerdo con la información difundida, al llegar a la altura de la bajada de Tazón en la autopista Regional del Centro, las autoridades los hicieron retornar.

Agresión militar de EEUU contra Venezuela

El cierre de estas vías de acceso a la capital del país ocurre tras el ataque perpetrado por las fuerzas militares del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.

En un comunicado oficial emitido de emergencia, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional una "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante estos hechos, el presidente Nicolás Maduro ha firmado el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, ordenando el paso inmediato a la "lucha armada" para defender la soberanía del país.

