Videos: circulan imágenes de explosiones cerca del puerto de La Guaira

Por Indira E. Crespo M.
El gobierno de Nicolás Maduro confirmó a través de un comunicado  "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.".

En redes sociales circulan videos sobre explosiones cerca del Puerto de La Guaira, uno de los principales de Venezuela.

Sabado 03 de Enero - 2026
