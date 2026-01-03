Videos: circulan imágenes de explosiones cerca del puerto de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Nicolás Maduro confirmó a través de un comunicado "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.".

En redes sociales circulan videos sobre explosiones cerca del Puerto de La Guaira, uno de los principales de Venezuela.

