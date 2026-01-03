Maduro se pronuncia sobre su encuentro con el enviado especial de China este 2 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes 2 de enero un encuentro con Qiu Xiaoqi, enviado especial de su homólogo chino, Xi Jinping,

El funcionario fue recibido en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La delegación china, contó con la presencia de el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu.

Objetivos del encuentro

El encuentro tuvo como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen «más de 600 acuerdos», indicaron los medios oficiales.

¿Qué dijo Maduro del encuentro con Qiu Xiaoqi?

"Sostuve un grato encuentro con Qui Xiaoqi, Enviado Especial del presidente Xi Jinping. Reafirmamos nuestro compromiso con la relación estratégica que avanza y se fortalece en diversas áreas para la construcción del mundo Multipolar de desarrollo y Paz. ¡China y Venezuela! ¡Unidas!", reza el texto difundido por el mandatario en Instagram.

