ÚLTIMA HORA: Venezuela denuncia agresión militar de EEUU y declara Estado de Conmoción Exterior

En un comunicado oficial emitido de emergencia, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional una "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante estos hechos, el presidente Nicolás Maduro ha firmado el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, ordenando el paso inmediato a la "lucha armada" para defender la soberanía del país.

El Gobierno venezolano informó que los ataques ocurrieron cerca de las 2:00 a. m. en Distrito Capital (Caracas), Miranda, Aragua y La Guaira.

El Ejecutivo Nacional ha activado los protocolos de seguridad máxima previstos en la Constitución:

Se activa para proteger las instituciones y pasar a la fase de defensa armada activa.

Se ordena el despliegue inmediato de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en cada estado y municipio del país.

Se convoca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al pueblo a la movilización permanente en las calles.

De igual modo, el gobierno de Venezuela anunció que recurrirá a las instancias internacionales para exigir rendición de cuentas, por lo que se elevarán denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

De igual modo, en la misiva se indicó que el Gobierno se reserva el derecho a la legítima defensa, amparado en el artículo 51 de la Carta de la ONU.

