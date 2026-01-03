AP: al menos siete explosiones sacuden Caracas este 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura despertaron y alarmaron a los residentes de la capital venezolana aproximadamente a las 2:00 a. m., hora local de este sábado 3 de enero, reportó la agencia de noticias AP.

El suceso, que aún no ha sido aclarado por las autoridades oficiales, provocó que habitantes de diversos sectores de la ciudad salieran a las calles ante el temor de un incidente mayor o un operativo militar en curso.

De acuerdo con los reportes iniciales de usuarios a través de diversas redes sociales, se contabilizaron al menos siete detonaciones seguidas por el ruido de motores de aviones volando a poca altitud.

