AP: al menos siete explosiones sacuden Caracas este 3 de enero

De acuerdo con los reportes iniciales de usuarios a través de diversas redes sociales, se escucharon detonaciones seguidas por el ruido de motores de aviones.

Por 2001online
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 03:22 am
AP

Una serie de al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura despertaron y alarmaron a los residentes de la capital venezolana aproximadamente a las 2:00 a. m., hora local de este sábado 3 de enero, reportó la agencia de noticias AP.

El suceso, que aún no ha sido aclarado por las autoridades oficiales, provocó que habitantes de diversos sectores de la ciudad salieran a las calles ante el temor de un incidente mayor o un operativo militar en curso.  

De acuerdo con los reportes iniciales de usuarios a través de diversas redes sociales, se contabilizaron al menos siete detonaciones seguidas por el ruido de motores de aviones volando a poca altitud.

