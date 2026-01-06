Gobierno

Por Genesis Carrillo
Martes, 06 de enero de 2026 a las 07:00 pm
Nuevo nombramiento: Delcy Rodríguez anuncia su sustituto en la vicepresidencia Económica

El expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, es el nuevo vicepresidente sectorial de Economía. 

Así lo informó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la instalación del Estado Mayor Agroalimentario e Industrial, el cual afirmó estará encabezado por Ortega. 

Detalló que el resto de los integrantes son: Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas; Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura; Carlos Leal Tellería, ministro para la Alimentación; Julio León Heredia, ministro para la Agricultura Productiva y Tierras; Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional. 

Así como Alex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional; y Ángel Prado, ministro para las Comunas, los Movimientos Sociales y la Agricultura Urbana.

Enfatizó que el Estado Mayor Agroalimentario e Industrial tiene el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la Soberanía Integral de la Nación.

José Calixto Ortega Sánchez fue presidente del BCV desde el año 2018 hasta el 2025. 

