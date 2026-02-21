Suscríbete a nuestros canales

El próximo 27 de febrero habrá una jornada de atención gratuita en el hospital Domingo Luciani de Caracas, a partir de las 8 de la mañana.

El servicio de cirugía plástica invita a la actividad que tendrá lugar en el auditorio de dicho centro asistencial, ubicado en el segundo piso.

Puede asistir cualquier persona de la comunidad con cicatrices inestéticas, con secuelas de quemaduras o traumas, inclusive heridas quirúrgicas.

Dentro de la cirugía plástica, uno de los motivos más frecuentes de consulta es la presencia de diferentes tipos de cicatrices inestéticas, por su aspecto o su localización: cicatrices anchas, dolorosas o abultadas en zonas visibles de la piel. Estas pueden ser debidas a traumatismos e incluso a intervenciones quirúrgicas previas

El Domingo Luciani cuenta con atención gratuita en distintas áreas de la salud.

Horario de atención médica

