Diosdado Cabello anuncia expansión de Cuadrantes de Paz en Miranda: zonas claves operativas

Suscríbete a nuestros canales

Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz, anunció la instalación exitosa de 327 Cuadrantes de Paz en el estado Miranda, una medida que busca reforzar la vigilancia y la respuesta ante emergencias en las comunidades.

Además de los cuadrantes que ya están operativos, Cabello adelantó que próximamente se activarán otros 141 adicionales en las zonas restantes del estado, asegurando que cada rincón de la región cuente con el respaldo de los organismos de seguridad.

Fortalecimiento en los Valles del Tuy

Durante un acto realizado este viernes 20 de febrero de 2026, se oficializó la dotación de 131 Cuadrantes de Paz específicamente para los seis municipios que conforman los Valles del Tuy.

Esta zona mostró una mejora notable, alcanzando la cifra histórica de cero homicidios en los últimos cuatro meses. Para mantener estos resultados, el Gobierno Nacional entregó 262 motocicletas, 33 patrullas y 131 teléfonos inteligentes conectados directamente al sistema de emergencias Ven 911.

Expansión hacia Barlovento y el Eje Metropolitano

El ministro Cabello detalló que los próximos pasos incluyen la activación de 106 cuadrantes en Barlovento y 35 en el eje metropolitano.

También enfatizó que estas unidades no son solo "patrullas de papel", sino que deben estar en constante movimiento y comunicación directa con los vecinos para prevenir el delito de forma efectiva.

Seguridad y participación comunitaria

Cada circuito comunal contará con su propio cuadrante, facilitando que los funcionarios conozcan de cerca las necesidades de cada sector.

Dicha estrategia permitirá reducir la tasa de criminalidad en Miranda, convirtiendo zonas que antes eran consideradas peligrosas en territorios de paz y convivencia.

Visita nuestras secciones: Comunidad

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube