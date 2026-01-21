Seguridad

México fortalece cooperación con EEUU: 37 criminales más enviados este año

Tanto México como Estados Unidos consideran estas acciones como un símbolo de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.

Por Jessica Molero
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 12:10 pm

 

El Gobierno de México realizó un nuevo traslado de 37 presuntos criminales a Estados Unidos, marcando el tercer envío de este tipo en menos de un año. 

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir a las organizaciones del crimen organizado y proteger la seguridad nacional.

Los trasladados son descritos como “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, según García Harfuch. 

La operación se realizó cumpliendo la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos, garantizando el respeto a los procedimientos legales y a la soberanía nacional, así lo anunció CNN Español.

Principales presuntos criminales enviados

Entre los 37 trasladados se encuentran figuras vinculadas a cárteles reconocidos del narcotráfico mexicano. Destacan:

  • Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder del Cártel del Noreste

  • Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, número dos del Cártel de los Beltrán Leyva

  • Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador del mismo cártel

  • Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación

  • Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, del Cártel del Pacífico o Sinaloa

Con este envío, suman 92 criminales de alto impacto que México ha trasladado a EEUU desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025. 

