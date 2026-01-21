México fortalece cooperación con EEUU: 37 criminales más enviados este año

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de México realizó un nuevo traslado de 37 presuntos criminales a Estados Unidos, marcando el tercer envío de este tipo en menos de un año.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir a las organizaciones del crimen organizado y proteger la seguridad nacional.

Los trasladados son descritos como “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, según García Harfuch.

La operación se realizó cumpliendo la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos, garantizando el respeto a los procedimientos legales y a la soberanía nacional, así lo anunció CNN Español.

Principales presuntos criminales enviados

Entre los 37 trasladados se encuentran figuras vinculadas a cárteles reconocidos del narcotráfico mexicano. Destacan:

Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder del Cártel del Noreste

Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, número dos del Cártel de los Beltrán Leyva

Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador del mismo cártel

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación

Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, del Cártel del Pacífico o Sinaloa

Con este envío, suman 92 criminales de alto impacto que México ha trasladado a EEUU desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025.

