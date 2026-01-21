Investigan ataque armado contra juez de Indiana y su esposa: el agresor utilizó un engaño para dispararles

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades locales y federales han iniciado una intensa cacería humana tras el tiroteo ocurrido el pasado domingo contra el juez del Tribunal Superior del Condado de Tippecanoe, Steven P. Meyer, y su esposa, Kimberly Meyer, en su propia residencia.

El ataque: "Tenemos a su perro"

Cerca de las 2:15 p.m. del domingo, un sujeto desconocido se aproximó a la vivienda de los Meyer, ubicada en la cuadra 1700 de Mill Pond Lane. Según los informes policiales, el atacante llamó a la puerta y, cuando los residentes preguntaron quién era, el individuo respondió: "Tenemos a su perro".

Inmediatamente después del engaño, el sospechoso abrió fuego a través de la puerta principal. El juez Meyer resultó herido en el brazo, mientras que su esposa recibió un impacto en la cadera. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital local, donde se reportan en condición estable y fuera de peligro vital.

Perfil del Juez Meyer

Steven P. Meyer es una figura prominente en el sistema judicial de Indiana. Elegido en 2014, el magistrado había anunciado recientemente su jubilación. Durante su carrera, presidió casos de gran relevancia mediática, incluyendo el polémico proceso de Natalia Grace Barnett, la joven ucraniana envuelta en una disputa legal sobre su verdadera edad y el abandono de sus padres adoptivos.

Reacciones y seguridad estatal

El incidente ha provocado una alerta en todo el sistema judicial del estado. La presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta H. Rush, calificó el ataque como "inaceptable" y emitió una directiva para que todos los jueces del estado revisen sus protocolos de seguridad personal.

"Este es un ataque directo no solo contra un servidor público, sino contra la integridad de nuestro sistema de justicia", declaró el alcalde de Lafayette, Tony Roswarski.

Investigación en curso

Hasta el momento no se han realizado arrestos. El Departamento de Policía de Lafayette está trabajando en conjunto con la Policía Estatal de Indiana y el FBI para determinar si el ataque está vinculado a alguno de los casos judiciales que el magistrado Meyer presidió.

Se ha reforzado la vigilancia en el Palacio de Justicia del Condado de Tippecanoe como medida preventiva. Las autoridades instan a cualquier persona con cámaras de seguridad en la zona de Mill Pond Lane o que posea información relevante a comunicarse al 765-807-1200.

