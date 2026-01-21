Derechos ante ICE: qué hacer si agentes federales llegan a tu negocio o iglesia

Suscríbete a nuestros canales

En un contexto de incertidumbre migratoria, la preparación se convierte en la herramienta más valiosa para los líderes comunitarios y los dueños de negocios.

La llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede causar pánico, pero conocer sus derechos constitucionales les permite manejar la situación de manera legal y segura.

Según organizaciones que defienden los derechos civiles, como la ACLU y el National Immigration Law Center (NILC), tanto los negocios como las iglesias tienen protecciones legales que limitan lo que pueden hacer los agentes federales.

La regla de oro: no abrir a agentes del ICE sin una orden judicial

Si los agentes de ICE se presentan en la puerta de su establecimiento o templo, no tiene la obligación legal de abrirles la puerta a menos que muestren una orden judicial de registro firmada por un juez de un tribunal de distrito.

Es muy importante saber distinguir entre dos tipos de documentos:

Orden judicial: Firmada por un juez, esta orden permite la entrada a áreas privadas.

Orden administrativa (Formulario I-200 o I-205): Firmada por un funcionario de ICE, pero no le da la autoridad legal para entrar a un espacio privado sin su consentimiento.

Se recomienda pedior a los agentes que deslicen el documento por debajo de la puerta o que lo sostengan frente a una ventana para que pueda revisarlo sin necesidad de abrir.

Proteja sus espacios privados: iglesias y negocios

Los agentes de ICE pueden entrar a áreas públicas, como el lobby de un negocio o el santuario de una iglesia durante una ceremonia abierta, sin necesidad de permiso.

Sin embargo, no tienen derecho a acceder a oficinas, almacenes, cocinas o áreas de vivienda a menos que cuenten con una orden judicial o su consentimiento explícito.

Si los agentes intentan avanzar, es importante que declare claramente: "No doy mi consentimiento para este registro.

Esta es una propiedad privada". Según las guías legales de Public Counsel, expresar la falta de consentimiento es crucial para desafiar cualquier abuso posterior en un tribunal.

El derecho al silencio y la asesoría legal

Tanto los empleadores como los empleados y feligreses tienen el derecho constitucional a guardar silencio.

No está obligado a responder preguntas sobre el estatus migratorio de sus trabajadores o miembros de la congregación.

No entregue documentos: Evite proporcionar listas de personal o registros de membresía sin antes consultar con su abogado.

No firme nada: Los agentes pueden intentar presionarlo para que firme documentos que podrían significar la renuncia a sus derechos.

Contacte a su abogado: Siempre tenga a mano el número de un abogado de inmigración o de una organización de ayuda legal como el Immigrant Defense Project.

Pasos para la preparación institucional ante la llegada del ICE en negocios e iglesias

Para proteger a su comunidad o empresa, siga estos pasos preventivos:

1. Capacite a su personal: Asigne a una persona específica para que sea el punto de contacto con las autoridades.

2. Plan de respuesta: Elabore un protocolo escrito que detalle qué hacer y a quién contactar en caso de emergencia.

3. Documente el encuentro: Si se produce una intervención, grabe o tome fotos (sin interferir físicamente) y anote los nombres y números de placa de los agentes.

Es importante mencionar que, las iglesias han sido históricamente vistas como "lugares sensibles".

Aunque las políticas pueden variar, las directrices de ICE generalmente sugieren evitar acciones de cumplimiento en lugares de culto, a menos que haya circunstancias extremas.

