Lo detuvieron por una agresión y descubrieron que se trataba de un homicida: imputan a venezolano por un crimen violento

Un hombre venezolano quedó imputado por la muerte de una joven de 23 años, cuyo cuerpo se localizó en el interior de un apartamento.

El Ministerio Público de Chile detalló que el acusado sería el asesino de Sarais González Bracho cuyos familiares encontraron sus restos en el interior de la vivienda del sector Amanecer de Temuco el pasado mes de febrero.

Mató a la joven dentro de su apartamento

Durante una audiencia reservada, realizada en el Tribunal de Garantía de la capital de La Araucanía, el fiscal Juan Pablo Salas formalizó la investigación en contra del venezolano Jaison Barrios, por el delito de femicidio.

El fiscal ofreció detalles sobre los antecedentes del caso, obtenidos durante la investigación y que llevaron a la imputación del sospechoso.

Según la información del funcionario, la joven había viajado desde Santiago para reunirse con el acusado y que la agresión se produjo el mismo día de su llegada. Se conoció que el venezolano “le propinó nueve puñaladas, una de ellas en la zona del corazón” a su víctima.

En la audiencia, el fiscal también formalizó cargos en contra del ciudadano venezolano por el delito de tráfico de drogas, luego de que se encontraran sustancias ilícitas en el interior de su apartamento.

Capturaron al venezolano por otro crimen

Jaison Barrios permanece en prisión preventiva, informó BioBioChile. El sospechoso había sido detenido por otro hecho, ocurrido horas después de este crimen.

En esa ocasión, ingresó a un domicilio en Temuco y atacó a un dueño de casa con una botella; la víctima sufrió graves lesiones en uno de sus ojos.

El Tribunal le dio al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación por el delito de femicidio que terminó con la vida de Sarais González Bracho.

