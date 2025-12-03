Salario mínimo en México: ¿Cómo será el ajuste escalonado que beneficiará a los trabajadores próximamente?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 3 de diciembre, Claudia Sheinbaum, presidente de México, en su rueda de prensa matutina confirmó un aumento del salario mínimo, marcando así el segundo ajuste de su mandato.

De acuerdo a la ejecutiva, dicho anuncio busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos para este próximo año nuevo 2026. Sheinbaum busca cumplir la meta de que el salario básico permita adquirir 2,5 canastas básicas para 2030, tal y como lo prometió.

Según sus declaraciones, la medida cuenta con respaldo de los sindicatos, empresarios y el Gobierno, consolidando un acuerdo integral que favorece a todos los sectores.

Niveles del salario mínimo en México tras el ajuste de Claudia Sheinbaum

Con la medida, el salario mínimo nacional se ubicará en 315,04 pesos diarios (17,26 dólares), frente a los 278,8 pesos previos (15,27 dólares). Mientras que en la frontera norte, se ajustará a 440,87 pesos (24,15 dólares) desde 419,88 pesos (23 dólares).

De esta manera, en términos mensuales, el salario básico equivaldrá a 9.582,47 pesos a nivel nacional y 13.409 pesos en la frontera, superando en más de tres veces la inflación estimada del 3,61 % registrada recientemente, según el portal De Último Minuto.

Claudia Sheinbaum destacó que el aumento se logró gracias a un acuerdo amplio entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Con esto, la presidenta señaló que la medida representa un beneficio directo para millones de mexicanos, con un esquema que combina consenso social y sostenibilidad económica.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, explicó que el ajuste beneficiará directamente a 8,5 millones de trabajadores. Además, señaló que en la zona libre de la frontera norte los salarios mínimos superan los máximos históricos registrados en 1976, y que el salario promedio real de los trabajadores formales ha crecido un 27,5 % desde 2018.

“En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal”.

