Consulado Argentino en EEUU extiende su servicio móvil para Arizona y dos estados más: fechas y requisitos para ser atendido

El Consulado General y Centro de Promoción de Argentina en Los Ángeles anunció una serie de jornadas de su Consulado Itinerante para el mes de diciembre de 2025.

Esta iniciativa busca facilitar a los ciudadanos argentinos que residen fuera de Los Ángeles la realización de trámites esenciales sin tener que desplazarse largas distancias, informó La Nación.

Consultado Itinerante realiza jornadas

Durante estas jornadas, los argentinos podrán gestionar documentos importantes como el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida responde a la necesidad de acercar los servicios consulares a una población dispersa en EEUU, asegurando que puedan realizar trámites relacionados con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) de manera más cómoda y accesible.

¿Cuál es el recorrido del Consulado Itinerante?

El Consulado Móvil tendrá un calendario distribuido en tres estados de la Unión Americana durante diciembre de 2025:

Maui, Hawái: 4 y 5 de diciembre.

Phoenix, Arizona: 9 de diciembre.

Seattle, Washington: 11 y 12 de diciembre.

Trámites disponibles

Los argentinos podrán realizar dos tipos principales de trámites:

Gestiones relacionadas con el DNI y pasaportes (RENAPER).

Retirar documentación del RENAPER (DNI y pasaportes) que ya haya llegado al Consulado de Los Ángeles.

Además, el Consulado General informó que en Arizona, Hawái y Washington, los ciudadanos podrán retirar documentación, aunque no la hayan solicitado previamente en una jornada itinerante.

Requisitos para ser atendido

Para realizar la mayoría de los trámites, como solicitar un pasaporte o una nueva identificación, es obligatorio pedir un turno a través de la página web de la dependencia.

Si el ciudadano solo necesita retirar documentación (DNI o pasaporte) que ya está lista, no necesita solicitar un turno. En este caso, el interesado debe enviar un correo electrónico antes de que finalice noviembre a la dirección [email protected] con el asunto "CONSULADO MÓVIL (Retiro de documentación).

El mensaje debe incluir nombre completo, número de DNI y número de trámite para que el documento sea transportado al lugar del Consulado Itinerante.

Documentación necesaria para mayores de edad

Si un adulto necesita tramitar un nuevo DNI porque el actual está vencido o en mal estado (conservando el mismo número de identificación), deberá presentar:

DNI actual.

Comprobante de domicilio vigente (como una factura de servicio) si el DNI a renovar no tiene la dirección de la jurisdicción del Consulado.

Si el ciudadano tiene el antiguo DNI de tapa verde, deberá presentar el original de la partida de nacimiento expedida recientemente (con una antigüedad no mayor a seis meses).

Trámites para menores de edad

Para los trámites de menores de edad, es indispensable que:

El menor esté acompañado por ambos padres o sus tutores legales.

Se presente el original de la partida de nacimiento del menor (no necesita ser reciente).

Se presente el original del DNI vigente de los padres o tutores que acompañan al menor.

Si uno de los padres es extranjero, debe llevar su pasaporte vigente. Si el acompañante es un tutor, debe presentar la constancia judicial que lo acredite.

