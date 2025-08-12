Estas empresas extranjeras se instalarán en La Guaira: iniciarán el proceso de inserción laboral

Suscríbete a nuestros canales

La implementación de una Zona Económica Especial (ZEE) en La Guaira genera expectativas positivas en la región, impulsando el interés de nuevas empresas y fortaleciendo sectores clave como el puerto, la agricultura y el turismo.

El coordinador de Fedecámaras en La Guaira, Eduardo Quintana, expresó su confianza en que la llegada de una ZEE a la entidad portuaria abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo económico regional, informó BancayNegocios.

"Hay esperanzas y optimismo en lo regional" afirmó Quintana al respecto, quien además informó que actualmente unas tres empresas están en proceso de establecerse en el área industrial del estado.

Nuevas inversiones y creación de empleos en marcha

Entre las compañías que están considerando instalarse en La Guaira, se encuentran una fábrica de fibra óptica con capital iraní, una industria textil brasileña y una empresa dedicada a pantallas LED.

En tal sentido, Quintana resaltó que "esto daría inicio a un proceso de inserción laboral en el estado muy necesario", contribuyendo a dinamizar la economía local y reducir el desempleo.

La Guaira cuenta con recursos para seguir creciendo

El representante empresarial destacó que La Guaira cuenta con múltiples recursos que pueden potenciar su crecimiento: "el puerto, el aeropuerto, el comercio, la agricultura, la pesca y el turismo". Mencionó un área agrícola que abarca desde Carayaca hasta los límites de El Junquito, donde se cultivan productos reconocidos internacionalmente como cacao y café de alta calidad.

Quintana también abordó la situación del sector portuario, señalando que "de los 1.200 operadores portuarios que había hace algunos años en la entidad, ahora quedan menos de 100.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube