Cadenas de supermercados bajan sus compras mínimas con Cashea a $5: pagos a dos cuotas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1 de diciembre, Cashea activó el pago a dos cuotas en la Línea Cotidiana para quienes están en el Nivel 6 su plataforma digital. Beneficio que sorprendió gratamente a los usuarios más fieles de la App de compras por cuotas.

El beneficio se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. Lo que asegura que las familias puedan organizar sus compras navideñas con una amplia gama de opciones y productos sin comprometer de golpe su presupuesto de fin de año.

Supermercados bajan sus iniciales y compras mínimas

En el marco de esta medida anunciada por Cashea, tres grandes cadenas de supermercados bajaron el monto de compras mínimas, y la cuota inicial (dependiendo del Nivel en que te encuentres).

FORUM SUPERMERCADOS

Compra mínima de $5 en todos los niveles

Nivel 3 paga cuota inicial de 30%

Nivel 4 paga cuota inicial de 25%

Nivel 5 paga cuota inicial de 20%

Nivel 6 paga cuota inicial de 20%

RIOVIDA SUPERMERCADOS

Compra mínima de $5 en todos los niveles

Nivel 3 paga cuota inicial de 30%

Nivel 4 paga cuota inicial de 25%

Nivel 5 paga cuota inicial de 20%

Nivel 6 paga cuota inicial de 20%

RIO SUPERMARKET

Compra mínima de $5 en todos los niveles

Nivel 3 paga cuota inicial de 30%

Nivel 4 paga cuota inicial de 25%

Nivel 5 paga cuota inicial de 20%

Nivel 6 paga cuota inicial de 20%

¿Cómo funcionará a Línea Cotidiana en diciembre?

La Línea Cotidiana es un monto separado y generalmente menor al límite de compra principal del usuario. Para aprovechar el beneficio de diciembre, el proceso es sencillo y busca la inmediatez en la compra:

El cliente debe cancelar una porción del costo total del producto al momento de la transacción en la tienda. Con este primer pago, puede llevarse sus artículos.

El saldo restante se divide en dos pagos. Tienes un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la compra para liquidar la primera cuota, y un lapso similar para la segunda.

El pago de estas cuotas se realiza directamente desde la aplicación de Cashea.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube