Gestión

Expo Transporte Venezuela 2025: trámites que ofrece el Saime, INTT e INAC del 4 al 7 de diciembre

Los ciudadanos pueden aprovechar para poner al día su documentación.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 03:10 pm
Expo Transporte Venezuela 2025: trámites que ofrece el Saime, INTT e INAC del 4 al 7 de diciembre

La Expo Transporte Venezuela 2025, que se celebra desde el 4 hasta el 7 de diciembre en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, se convierte en un centro de documentación legal clave.

El evento congrega a instituciones como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Instituto Nacional de Canalizaciones (Incanal), para facilitar trámites esenciales en materia terrestre, aérea y acuática.

Lista de trámites disponibles

Los ciudadanos pueden aprovechar la presencia de estos entes para poner al día su documentación de la siguiente manera:

Trámites terrestres y de identidad (INTT y SAIME)

Licencia por primera vez.

Renovación de licencias y licencia consular.

Duplicado de certificado de registro.

Registro para vehículos y motos importados.

Certificado de vehículo para cambio de uso y traspaso.

Renovación de cédula de identidad.

Trámites aéreos (INAC)

Licencias aeronáuticas: Alumno piloto, piloto privado y piloto comercial.

Certificados médicos aeronáuticos.

Pagos de los derechos aeronáuticos por licencia y medicina aeronáutica.

Trámites acuáticos (INEA e Incanal)

Registro Naval Venezolano (RENAVE).

CENAVE: Cursos OMI y renovaciones.

Registro de Gente de Mar - SINEA.

El Instituto Nacional de Canalizaciones ofrece el Registro Nacional de Operadores de INCANAL (RENOPINC).

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Estados Unidos
farándula
EstadosUnidos
Martes 02 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América