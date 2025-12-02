Expo Transporte Venezuela 2025: trámites que ofrece el Saime, INTT e INAC del 4 al 7 de diciembre

La Expo Transporte Venezuela 2025, que se celebra desde el 4 hasta el 7 de diciembre en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, se convierte en un centro de documentación legal clave.
El evento congrega a instituciones como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Instituto Nacional de Canalizaciones (Incanal), para facilitar trámites esenciales en materia terrestre, aérea y acuática.
Lista de trámites disponibles
Los ciudadanos pueden aprovechar la presencia de estos entes para poner al día su documentación de la siguiente manera:
Trámites terrestres y de identidad (INTT y SAIME)
Licencia por primera vez.
Renovación de licencias y licencia consular.
Duplicado de certificado de registro.
Registro para vehículos y motos importados.
Certificado de vehículo para cambio de uso y traspaso.
Renovación de cédula de identidad.
Trámites aéreos (INAC)
Licencias aeronáuticas: Alumno piloto, piloto privado y piloto comercial.
Certificados médicos aeronáuticos.
Pagos de los derechos aeronáuticos por licencia y medicina aeronáutica.
Trámites acuáticos (INEA e Incanal)
Registro Naval Venezolano (RENAVE).
CENAVE: Cursos OMI y renovaciones.
Registro de Gente de Mar - SINEA.
El Instituto Nacional de Canalizaciones ofrece el Registro Nacional de Operadores de INCANAL (RENOPINC).
También visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube