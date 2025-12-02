Mejores tiendas por departamentos para compras de artículos navideños: ofrecen variedad y precios accesibles

Suscríbete a nuestros canales

Llega diciembre y las personas buscan todo lo relacionado a la temporada navideña. Es por eso que, las tiendas departamentales se preparan para ofrecer lo más variado en artículos decorativos para el hogar u oficinas.

En el mercado venezolano, el sector de las tiendas por departamentos se ha incrementado en los últimos años, lo que ha llevado a que crezca la competencia, y a su vez, la oferta de mercancía.

Sin embargo, son seis tiendas las que se pelean los primeros lugares del podio en cuanto a variedad y precios accesibles en artículos para la decoración durante la temporada navideña. A continuación, enumeramos cuáles son las minoristas más frecuentadas entre los caraqueños.

Inauguran otra tienda por departamentos en Caracas

El pasado sábado 29 de noviembre, fue inaugurada en el Centro Parque Caracas (detrás Sambil La Candelaria) la nueva tienda departamental Home General, que busca hacerse un espacio entre las ya conocidas, Mango Bajito, Traki, Florandes, Tijerazo, Mundo Total, entre otras.

El espacio cuenta con 1500 metros cuadrados con mercancía de todo tipo, desde papel tapiz, pisos vinílicos, persianas, alfombras, artículos para el hogar, ropa, comida, papelería y más. Con precios al mayor y al detal.

"Para estás navidades, juguetes y electronicos para regalar. Promociones y descuentos por la semana de inauguración", expresaron.

Home General se encuentra ubicada en el mismo lugar donde estuvo el Locatel del Centro Parque Caracas.

