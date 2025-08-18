La Guaira se prepara para la apertura de un nuevo centro comercial: tiendas confirmadas

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, ofreció detalles de lo que será el nuevo Centro Comercial Plaza Tricolor en Maiquetía, proyecto que impulsará la economía local.

Se espera que este complejo comercial abra sus puertas a mediados del próximo mes de septiembre. "La construcción del centro comercial Plaza Tricolor no solo incrementará nuestra oferta gastronómica, textil y de servicios con franquicias nacionales e internacionales, sino que se erige como un símbolo del impulso económico que vive nuestro estado", destacó el mandatario regional.

Esta infraestructura una vez operativa se convertirá en una gran fuente de empleo con la creación de 500 empleos directos y 1.500 indirectos.

Reconocidas franquicias nacionales e internacionales como Farmatodo, KFC, Miniso, Mykonos, Óptica Color y Viva Express iniciarán operaciones en el complejo, ubicado en Maiquetía. Estas aperturas marcan la primera fase de un plan que culminará con la inauguración total del centro comercial en el último trimestre del año.

Las autoridades regionales declararon que con esta obra, buscan reforzar la infraestructura comercial y cumplir con el compromiso de desarrollo económico y bienestar social, en línea con el plan nacional impulsado por el Ejecutivo.

