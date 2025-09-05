Cuatro actividades gratuitas para toda la familia este 7 y 8 de septiembre: ubicación y horarios

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Caracas, conocida por su dinamismo y vibrante vida cultural, ofrece un sinfín de opciones para disfrutar sin que el bolsillo se resienta. En especial, en este mes de septiembre que llega con días más frescos.

Desde espacios verdes para relajarse hasta exposiciones artísticas, la Gran Caracas se viste de arte para recibir a sus habitantes y visitantes con una variedad de planes que demuestran que la diversión no siempre tiene un precio.

¿Qué se puede hacer este primer fin de semana?

Este primer fin de semana de septiembre es la excusa perfecta para salir. No es necesario planificar un gran presupuesto para vivir una grata experiencia con estas actividades:

Viernes 5 de septiembre

Luminarias

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón presenta una exposición donde la luz es la protagonista. Con piezas de cinco artistas emergentes.

En la zona cultural de Parque Central, nivel Lecuna, avenida Bolívar, sala 4 | Hora: 5:00 p.m.

Sábado 6 de septiembre

Rutas Conectadas

La alcaldía de Chacao invita a observar aves en una ruta que conmemora el Día Nacional del Observador de Aves.

La actividad se realizará en la urbanización Country Club / El Pedregal. En un horario de 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Domingo 7 de septiembre

Ruta de los Recuerdos 2025

FundaHatillo llevará a cabo una ruta en honor al Día de las Damas Antañonas y la Patrona Santa Rosa de Palermo, que incluye las siguientes actividades:

Misa

Exposición de carros antiguos

Recorrido por el centro histórico

Desfile de trajes de las damas antañonas a caballo y ventas de productos artesanales

Entrega de reconocimientos

El evento tendrá un horario pautado de 12:30 p.m. a 4:00 p.m., en la Plaza Bolívar de El Hatillo.

Show de Spelling Bee

Para los más pequeños de la casa, el Centro Comercial Líder trae un show de teatro y diversión. Desde las 4:00 p.m., en su nivel feria.

Beneficios de vivir en una ciudad como Caracas

La ciudad cuenta con una geografía privilegiada, situada en un valle rodeado por el Parque Nacional El Ávila, que actúa como un pulmón vegetal y un escape natural para sus habitantes.

Este entorno no solo mejora la calidad del aire, sino que también ofrece un sinfín de oportunidades para el senderismo y la conexión con la naturaleza, como lo señala el geógrafo venezolano, Dr. Armando Pérez, en sus estudios sobre la relación entre el urbanismo y los espacios verdes en la capital.

¿Cuáles son las mejores horas para salir un fin de semana?

En la revista Caracas en Perspectiva se recomienda que las mañanas (entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m.) y las tardes a partir de las 4:00 p.m. son los momentos ideales.

Durante estas franjas horarias, el sol no es tan intenso, el tráfico tiende a ser más fluido y los espacios públicos se llenan de vida de una manera más relajada.

Además, estas horas permiten disfrutar de la luz natural de una forma más agradable para la fotografía y las actividades al aire libre.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube