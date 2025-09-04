Decretan feriado no laborable el 8 de septiembre: conozca el estado en que aplicará la medida

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la celebración por el Día de la Virgen del Valle, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció que el próximo lunes 8 de septiembre, será declarado Feriado regional no laborable en esa entidad.

La información la dio a conocer el propio Marcano a través de sus redes sociales.

"Lo hemos declarado día de júbilo no laborable, en aras de que la gente pueda aprovechar la feria de turismo, y muchas actividades que tendremos en el resto del estado durante el fin de semana, y el día lunes puedan acudir a las actividades religiosas para venerar a nuestra Virgen del Valle", expresó Marcano.

Feria de Turismo 2025

La Feria Regional de Turismo se llevará a cabo del viernes 5 al lunes 8 de septiembre en el Paseo de La Cruz y el Mar. Este evento ofrecerá una variedad de actividades, entre las que destacan:

Ruedas de negocios: para fomentar las alianzas entre empresas.

Exposiciones: con la participación de diversas compañías.

Eventos musicales: en las tardes y noches.

Carrera y caminata 5K y 10K: un evento deportivo que también se enmarca en la celebración.

