Decretan feriado no laborable el 8 de septiembre: conozca el estado en que aplicará la medida

La medida ya fue firmada y se publicará en las próximas horas en la Gaceta Oficial

Por Robert Lobo
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 11:07 am

En el marco de la celebración por el Día de la Virgen del Valle, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció que el próximo lunes 8 de septiembre, será declarado Feriado regional no laborable en esa entidad.

La información la dio a conocer el propio Marcano a través de sus redes sociales.

"Lo hemos declarado día de júbilo no laborable, en aras de que la gente pueda aprovechar la feria de turismo, y muchas actividades que tendremos en el resto del estado durante el fin de semana, y el día lunes puedan acudir a las actividades religiosas para venerar a nuestra Virgen del Valle", expresó Marcano.

Feria de Turismo 2025

La Feria Regional de Turismo se llevará a cabo del viernes 5 al lunes 8 de septiembre en el Paseo de La Cruz y el Mar. Este evento ofrecerá una variedad de actividades, entre las que destacan:

Ruedas de negocios: para fomentar las alianzas entre empresas.
Exposiciones: con la participación de diversas compañías.
Eventos musicales: en las tardes y noches.
Carrera y caminata 5K y 10K: un evento deportivo que también se enmarca en la celebración.

Jueves 04 de Septiembre - 2025
