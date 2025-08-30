Activan tres jornadas de atención veterinaria gratuita este 30 y 31 de agosto: ubicación y horarios

Este sábado 30 y domingo 31 de agosto se realizará una Jornada de atención veterinaria con servicios gratuitos y de bajo costo para mascotas en distintas comunidades del país.
Según informó Misión Nevado en su cuenta oficial de Instagram, la actividad busca garantizar el bienestar animal y acercar la atención médica a familias y cuidadores responsables.
Jornada de atención veterinaria ofrecerá consultas, vacunación y desparasitación
Durante la jornada, los equipos veterinarios brindarán consultas generales, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos para perros y gatos de todas las edades.
Además, se habilitarán puntos para la aplicación de vacunas séxtuple y triple felina a precios solidarios, con cupos limitados para garantizar un servicio ordenado y seguro.
La organización recordó que es obligatorio el uso de bozal para perros y el traslado de gatos en cestas o kennels, a fin de evitar incidentes.
Fechas, direcciones y horarios confirmados
-
Sábado 30 de agosto – 9:00 a.m. Urbanización Jardines de Betania, frente al CDI y la Escuela Nelson Mandela, Ocumare del Tuy, estado Miranda.
-
Sábado 30 de agosto – 10:00 a.m. Carretera vieja Petare–Guarenas, kilómetro 15, sector Ramón Brazón, Caucagüita.
-
Domingo 31 de agosto – 10:00 a.m. Plaza La Candelaria, Caracas.
Misión Nevado reiteró que estas jornadas forman parte de su agenda permanente para proteger a los animales de compañía y comunitarios en todo el territorio nacional.
La institución destacó que el trabajo articulado con colectivos y voluntarios permite ampliar la cobertura y llegar a zonas con menor acceso a servicios veterinarios.
Finalmente, invitó a la población a participar, cumplir las normas de seguridad y aprovechar la oportunidad de brindar atención integral a sus mascotas.
