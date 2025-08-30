Inicia actividades la escuela muralista en San Agustín: conozca qué tipo de formación ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

En la parroquia San Agustín inició actividades la Escuela de Intervención Mural Guaguancó de Colores.

Esta escuela, tiene como objetivo formar muralistas de esa comunidad y de otras parroquias de Caracas.

Reinaldo Mijares, director de la Fundación 100% San Agustín, explicó que, a pesar de que la comunidad cuenta con más de 5.000 metros de murales, no tenía muralistas de la comunidad.

"Se pretende que jóvenes del barrio asumieran la tarea. Comenzaron como ayudantes de muralistas y se convertirán ahora en muralistas. La escuela arranca con 12 estudiantes, seis son estudiantes de diversas parroquias caraqueñas y seis de la comunidad de San Agustín. Se les va a formar en las técnicas de dibujo y pintura", detalló durante una entrevista en Unión Radio.

Indicó que el proyecto tiene dos docentes que son los coordinadores del programa Guaguancó de Colores, artistas plásticos graduados en la Escuela Armando Reverón, hoy Unearte, y quienes han estado a cargo de la curaduría durante cuatro años del programa.

"Ellos asumieron la responsabilidad de crear una escuela, un pénsum y generar un espacio teórico práctico que finalizará con la intervención de una de las calles de la comunidad", informó Mijares..

