 Carrera y caminata Caracas 5K regresa este 7 de septiembre: aquí el circuito 

El próximo domingo 7 de septiembre, la Carrera y Caminata Caracas 5K regresa a Caracas.

Este evento único, organizado por Tintaymedia, un estudio creativo publicitario fundado en mayo de 2006, se ha consolidado como una plataforma que no solo promueve la salud y el bienestar, sino que también apoya causas de impacto social significativo.

Carrera y caminata Caracas 5K



La historia de Caracas 5K comenzó en 2022, cuando Tintaymedia decidió crear su propia marca para ofrecer una alternativa deportiva al aire libre, diseñada para fomentar el reencuentro social y la actividad física tras la pandemia, refiere una NDP.

En su primera edición, más de 380 participantes se unieron al evento, respaldado por 15 marcas.



Desde entonces, cada edición ha experimentado un crecimiento notable en asistencia, patrocinio y alcance.

En 2023, Caracas 5K organizó carreras a beneficio de organizaciones como Huellas de Bondad y Fundación Orbeex, así como nuevas ediciones especiales para Senosalud.

El evento se lleva a cabo en el circuito Las Mercedes–Bello Monte, seleccionado por su seguridad, accesibilidad y el respaldo de la Alcaldía de Baruta.



La próxima cita es el día sábado 6 de septiembre con la entrega de materiales en la Plaza Alfredo Sadel, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El domingo 7, la jornada iniciará con la entrega de chips entre las 5:30 y las 6:30 a.m., seguida de la salida de corredores a las 7:00 a.m. y caminadores a las 7:10 a.m.



