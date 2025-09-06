Autoridades activan medidas en Ocumare de la Costa ante crecida del río Cuyagua: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las fuertes lluvias registradas este viernes en el estado Aragua, causaron la crecida del río Cuyagua ocasionando afectaciones en el sector Aponte del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Debido a esta situación, la gobernación de la entidad activó los protocolos de seguridad y prevención, que incluye el cierre de las vías hacia el mencionado municipio, así como el apoyo a sus habitantes con el fin de resguardar la vida de los ciudadanos.

En un comunicado difundido por la gobernadora Joana Sánchez, en su cuenta de Instagram, “hasta el momento, no se registran víctimas que lamentar”.

“No obstante, hacemos un llamado a la calma y a extremar las precauciones en las vías debido a las continúas precipitaciones”, agregó.

La periodista Carmen Pecorelli compartió un video en su red social X, en el que se observa la crecida del río Cuyagua.