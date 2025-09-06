Pronóstico Inameh para este 6 de septiembre: cielo nublado y lluvias por paso de onda tropical en estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico para este sábado 6 de septiembre, alertando sobre condiciones inestables en gran parte del país.

La onda tropical número 32 atraviesa el occidente venezolano, generando nubosidad convectiva, actividad eléctrica y precipitaciones de intensidad variable durante la jornada, destacó el organismo en sus canales oficiales.

Pronóstico Inameh: ¿qué zonas estarán más afectadas?

Según el reporte oficial, las lluvias más intensas se concentrarán en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y los Llanos Centrales.

También se prevén lluvias dispersas en Sucre, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Lara, especialmente en horas de la tarde y noche.

En Caracas, se espera nubosidad parcial con lluvias en Miranda y La Guaira, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Acumulados pluviométricos y evolución del sistema

El Inameh estima acumulados entre 30 y 80 mm en zonas del sur, centro y occidente del país. En otras regiones, las lluvias serán más leves.

Estas condiciones responden a la interacción de la onda tropical con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica.

El ciclo diurno y los efectos orográficos locales intensifican la formación de núcleos convectivos, generando tormentas de rápida evolución.

Avance de la onda tropical número 33

Mientras la onda número 32 se desplaza hacia el occidente, la número 33 comienza a ingresar por el oriente del país, reforzando la inestabilidad atmosférica.

Se esperan lluvias con descargas eléctricas en Bolívar, norte de Amazonas, Guárico, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Zulia y los Andes.

En Guayana Esequiba, Monagas y Táchira también se reporta nubosidad con posibles lloviznas, según el monitoreo satelital del Inameh.

Temperaturas y condiciones costeras

En Caracas, las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31 °C. En Mérida, se reporta una mínima de 7 °C, mientras que Falcón podría alcanzar 36 °C.

El Inameh advierte sobre marejadas en la zona insular y el Golfo de Venezuela, con olas de hasta 1,5 metros de altura.

