¡Atención bachilleres! Anuncian tercera fase de asignación de cupos universitarios: fechas y pasos para modificar opciones

El ministerio de educación Universitaria anunció este viernes la tercera fase de asignación de cupos universitarios a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

A través de su cuenta en Instagram, el organismo informó a todos los bachilleres que no han recibido asignación de un cupo universitario que todavía tienen oportunidad de optar por un cupo para estudiar.

Tercera fase de asignación de cupos universitarios

De acuerdo con la información dada por el ministerio, todos aquellos bachilleres que no hayan sido asignados pueden modificar sus opciones para optar a un cupo universitario.

En este sentido, indica que esta tercera fase iniciará el 29 de septiembre y estará disponible hasta el 10 de octubre de este año.

Asimismo, recuerda que con esta tercera fase todavía tienen oportunidad de iniciar los estudios universitarios en el primer semestre del año próximo 2026.

Paso a paso para modificar tus opciones

Ingresa al sistema: abre tu navegador y dirígete a la página oficial del SNI Inicia sesión: utiliza tu usuario y contraseña para acceder a tu cuenta personal Accede al menú: en el menú lateral izquierdo, busca y selecciona la opción 'Propósito de registro' Actualiza tus opciones: aquí deberás eliminar las carreras que seleccionaste en la primera fase. Una vez eliminadas, podrás agregar nuevas opciones de tu interés, recuerda especificar carrera, universidad y el núcle, sede o extensión Guarda los cambios: después de haber seleccionado tus nuevas opciones, asegúrate de guardar los cambios para que queden registrados en el sistema

En este sentido, resalta el ministerio que el sistema solo permitir seleccionar nuevas carreras luego de eliminar las opciones previas en la primera fase.

Asimismo, señala que podrá postularse hasta para seis opciones de cupo, esto le permitirá elegir la misma carrera pero en universidades que no hayan sido consideradas.

