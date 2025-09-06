Así se deplaza la onda tropical Nº33: se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió esta noche su pronóstico ante el desplazamiento de la onda tropical Nº 33, y estima lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

A través de sus redes, el Inameh informó que se "observan ecos de precipitaciones, productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas", durante las próximas horas.

Onda tropical Nº 33

De acuerdo con el reporte del ente pronosticador, se "espera cielo nublado en la mayor parte del territorio nacional; y por otra parte, se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica".

Sobre las lluvias señala que se espera afecte estados como Guayana Esequiba, Bolívar, Anzoategui, Amazonas, Sucre, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

En este sentido, indica que la onda tropical Nº 33 mantiene su "desplazamiento del centro al occidente de Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical".

Pronóstico del Inameh

En este sentido, el Inameh estima que se genere una "nubosidad convectiva de rápida evolución, acompañadas de lluvias o chubascos de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas".

Se espera que se presente en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, La Guaira y Carabobo.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube