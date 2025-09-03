Onda tropical 33 se acerca a Venezuela: este es el pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical número 33 se encuentra transitando al sur de Surinam, informó este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En su cuenta de Telegram, explicó que la vaguada llegará al país este miércoles 3 de septiembre.

“La onda tropical número 34 está desplazándose sobre el Atlántico central Tropical (...) se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre”, agregó.

Destacó que hasta el momento, han transitado por el territorio nacional 28 vaguadas.

Temporada de ondas tropicales

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.