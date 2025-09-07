La isla de Margarita se viste de fe: Así se preparan los fieles de Nueva Esparta para honrar a su patrona

Suscríbete a nuestros canales

La devoción se desborda en el estado Nueva Esparta en vísperas de las festividades de Nuestra Señora del Valle, patrona de los marineros, pescadores y de la Armada venezolana, donde miles de fieles se congregan para rendirle homenaje.

Las celebraciones, que se extienden durante todo el fin de semana, culminan este lunes 8 de septiembre, día de la Patrona de Oriente.

Desde el domingo, el Valle del Espíritu Santo se ha convertido en el epicentro de la fe, con devotos que visitan la Basílica Menor para venerar a "Vallita", como la llaman cariñosamente.

El punto álgido de la jornada llegará a las 9:00 p.m., cuando la imagen de la Virgen será trasladada en procesión al Campo Eucarístico.

En este lugar, donde la imagen llegó por primera vez, se celebrarán cuatro misas este 8 de septiembre, reuniendo a obispos de toda la zona oriental del país.

Una bendición para el mar y una historia de fe

Las festividades comenzaron el sábado con un acto simbólico de gran importancia.

En la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), autoridades militares y civiles se reunieron para una misa que culminó con la bendición del mar.

El obispo castrense, Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, evocó la protección divina sobre las aguas que son sustento y hogar para miles de venezolanos.

La devoción a la Virgen del Valle tiene profundas raíces históricas. La imagen, originalmente llamada "La Purísima", llegó a la Isla de Cubagua con los españoles.

Tras sobrevivir a un huracán en 1542, fue trasladada a la Isla de Margarita, donde los lugareños la rebautizaron como Virgen del Valle.

Desde entonces, su figura es un ícono de fe y esperanza que trasciende las fronteras, llegando incluso a devotos en Argentina.

