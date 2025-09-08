Pronóstico Inameh: lluvias y tormentas eléctricas se intensifican este lunes en varias regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió este lunes 8 de septiembre un pronóstico que alerta sobre lluvias de variada intensidad y descargas eléctricas.

La jornada estará marcada por nubosidad parcial en la mañana, seguida de chubascos y tormentas eléctricas en distintas zonas del país durante la tarde y noche.

Pronóstico Inameh: regiones con mayor actividad atmosférica

Las lluvias se concentrarán en el oeste de Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Centro Norte Costero, Sucre y Zulia.

También se esperan precipitaciones en Guayana Esequiba, este de Miranda, Guárico, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, los Andes, Monagas, Aragua, Yaracuy, Lara y Falcón.

Las células convectivas de rápida evolución podrían generar ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas y costeras.

Pronóstico Inameh para la Gran Caracas

En la Gran Caracas, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana, con zonas despejadas hacia el mediodía.

Durante la tarde, se desarrollarán mantos nubosos al sur y oeste de la región, generando lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas ocasionales.

Las condiciones persistirán hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 28 °C, según el reporte oficial del Inameh.

Recomendaciones ante el temporal

Las autoridades meteorológicas recomiendan evitar espacios abiertos durante tormentas eléctricas y desconectar equipos electrónicos sensibles ante posibles fluctuaciones.

En zonas propensas a inundaciones, se sugiere tomar previsiones en viviendas, vías de acceso y sistemas de drenaje urbano.

El paso de la Onda Tropical número 33 intensifica la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, lo que potencia las lluvias en el centro y occidente del país.



Además, la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (DNPCAD) insta a la población a reforzar la seguridad vial siguiendo estas recomendaciones:

Mantenga la vista al frente y observe el entorno para prevenir incidentes.



No exceda la velocidad, especialmente si el suelo está húmedo, para evitar derrapes.



Respeta las normas, no adelante vehículos por el lado derecho y atienda las indicaciones de los funcionarios de tránsito.

Impacto reciente y seguimiento

Durante el fin de semana, se reportaron inundaciones en Aragua, Carabobo, La Guaira y Caracas. El Inameh prevé acumulados de hasta 50 mm en zonas montañosas.

El monitoreo continuará durante las próximas horas. Para actualizaciones, se recomienda seguir los canales oficiales del Inameh y Protección Civil.

