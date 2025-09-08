Delcy Rodríguez sobre buques de EEUU: Tienen un problema de ubicación de GPS

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, reiteró que Venezuela no aparece como un país relevante en el narcotráfico, de acuerdo con el Informe Anual en esta materia de las Naciones Unidas.

Esto a propósito de la ubicación de barcos estadounidenses al frente de Venezuela, que resaltó la vicepresidenta Ejecutiva, “pretenden violentar la soberanía en el país, establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano (...) por unas de las peores mentiras que se ha vertido hacia al país de que el gobierno es narcoterrorista. Por lo cual la verdad de Venezuela debe imponerse”.

“Durante estos 27 años, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos en los informes de la ONU”, expresó Rodríguez, durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, a quienes les presentó las cifras de narcotráfico y producción de drogas en la región, así como el marco jurídico que debe acompañar a este delito.

En tal sentido, detalló que de la droga que llega a EEUU el 87% proviene de Colombia y el 60% de Ecuador, desde el Pacífico.

Agregó que un 5% de esa droga que se produce en la nación neogranadina, se intenta movilizar por el territorio nacional con destino a las Islas del Caribe y Europa.

Y de ese porcentaje, “ya nosotros tenemos un alcance del 70% de incautación”, afirmó.

Rodríguez aseguró que el 85% de las ganancias de este negocio ilícito se queda en Estados Unidos, según un informe de las Naciones Unidas ratificado en el año 2025.

“Esas ganancias se quedan en redes incrustadas en territorio estadounidense para garantizar el ciclo desde que la droga entra a ese territorio”, denunció.

Venezuela y la DEA

Durante sus declaraciones, la funcionaria venezolana aseveró que el país mejoró un 46% la cifra de incautaciones de sustancias ilícitas desde que se separó de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por siglas en inglés), en el 2005.

En una gráfica mostró que los organismo de seguridad del Estado incautaron en esos 25 años 1.053, 93 toneladas de drogas. Mientras que entre 1999 y 2004, tiempo que estuvieron con el departamento estadounidense, decomisaron 209,65 toneladas.

“Y en lo que va de este año, hemos incautado más de 56 mil toneladas de drogas. Venezuela es un país libre de cultivo de drogas, no es acopio de drogas y no es un país de tránsito de drogas”, insistió.

Buques de EEUU

Ante esto, consideró que los barcos deberían estar en otro lado, ya que con las mencionadas cifras demuestran que Venezuela “no es la responsable ni la ruta para que esa droga llegue a los EEUU de norteamérica”.

“Tienen un problema de ubicación de GPS, están donde no deberían estar. Tienen que calibrar el GPS e irse para el Pacífico si no quieren que llegue la cocaína a EEUU”, aconsejó Rodríguez.

Además, recordó que el marco jurídico que debe acompañar la lucha internacional contra el narcotráfico incluye la cooperación entre diversos países para abordar este delito, conducida por la vía policial y judicial en sus distintos organismos y jurisdicciones.

“En ningún caso está previsto el abordaje militar para atender, reprimir, sancionar y perseguir este delito común”, enfatizó.

Finalmente, Rodríguez señaló que el Gobierno estadounidense debe sincerarse ante este hecho que impacta a su sociedad.

“En el 2024 más de 110 mil personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, si realmente les importa, tienen muchas tareas por resolver, corregir y encauzar, no les hace falta mirar para otro lado porque hoy EEUU es el país más relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas, el país más relevante por su sistema financiero, por sus redes logísticas y por las armas que introducen a los carteles de droga en México”, dijo la vicepresidenta Ejecutiva.