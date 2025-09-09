Maduro sobre ataque de EEUU a embarcación en el Caribe: Dejó muy mal parados a quienes lo anunciaron

Suscríbete a nuestros canales

El anunció que hicieron funcionarios del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) sobre el ataque a un peñero en aguas del Caribe, que supuestamente trasladaba drogas y en el que había 11 ciudadanos vinculados a una banda delictiva venezolana ya eliminada, los dejó “muy mal parados”.

Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltando que esta información generó un debate en el mundo.

“En buena parte del debate la mayoría de la gente decía que era un video creado por inteligencia artificial, otra decía que era viejo de otra parte del mundo y otra buena parte dándole veracidad que atacaron con un misil de alta precisión a una embarcación que iba por el mar, sin darle derecho a juicio, a la defensa y aplicando una pena de muerte marítima (...) y otra dice que es un crimen”, explicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

“Esperemos que todo se esclarezca (...) no nos apresuremos, la verdad aparecerá, que fue un bochorno y forma parte de la guerra psicológica para justificar otras agresiones”, enfatizó.

Despliegue militar de EEUU

Maduro detalló que el Gobierno de Donald Trump colocó al frente del mar venezolano ocho barcos de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear, un despliegue que calificó como una “amenaza extravagante y estrafalaria”, que, a su juicio, es similar a la estrategia utilizada por Washington para invadir Irak en 2003, basándose en el tema del narcotráfico.

“Todo lo que dicen es mentira. Y es una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable, para un cambio de régimen (…) para un gobierno sencillamente esclavizado a los intereses de la oligarquía estadounidense”, afirmó Maduro, destacando que el objetivo de esta campaña es apoderarse del petróleo, el gas y el oro del país.

Recordó que Venezuela es un territorio libre de producción de hojas de coca y laboratorios de cocaína, tal como lo indican los informes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Defensa a la soberanía

En sus declaraciones, Maduro resaltó que el pueblo venezolano se ha alistado para incorporarse a la Unión Popular Militar Comunitaria, el sistema defensivo del país que también está conformado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana.

“Estamos juntos defendiendo nuestra integridad territorial, la paz y el futuro”, dijo Maduro.