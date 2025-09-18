Cierre parcial de vías entre el 18 y 25 de septiembre: aquí las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Entre este jueves 18 y el próximo 25 de septiembre, se llevará a cabo un cierre parcial de vías en el municipio Sucre del estado Miranda.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) compartió los detalles.

¿Cómo será el cierre parcial de vías?

De acuerdo con el escrito, el cierre parcial se ejecutará desde la avenida San Francisco, pasando por la Principal de Macaracuay hasta la avenida Luis de Camoens (Centro Portugués).

Cuadrillas de obreros realizarán labores de demarcación vial, en el marco de la segunda transformación del Plan Antonio José de Sucre.

Fechas:

Jueves 18 de septiembre.

Viernes 19 de septiembre.

Lunes 22 de septiembre.

Martes 23 de septiembre.

Miércoles 24 de septiembre.

Jueves 25 de septiembre.



Hora:

Desde las 9:00 a.m.

Hasta 4:00 p.m.

En tal sentido, exhortaron a los conductores y peatones a tomar las previsiones necesarias, respetar las señales de tránsito temporales y colaborar con el personal operativo presente durante la demarcación.

¿Cuáles son las vías alternas?

Avenida Rómulo Gallegos

Avenida Principal de La Urbina

Avenida Río de Janeiro

Autopista Francisco Fajardo (Autopista Gran Cacique Guaicaipuro)

