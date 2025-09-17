Jornada de calificación y certificación para personas con discapacidad: ubicación y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 18 de septiembre, se llevará a cabo una jornada de calificación y certificación para personas con discapacidad.

La actividad estará a cargo de la Unidad Municipal de Atención para las Personas con Discapacidad (UMAPDIS) con apoyo de la Fundación Misión José Gregorio Hernández y Conapdis, en el municipio San Carlos del estado Cojedes.

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento compartió detalles de los requisitos, ubicación y horarios.



Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 8:00 am

Lugar: Salón Teófilo Rangel de la Alcaldía de San Carlos



Requisitos:

Informe médico

Copia de cédula de identidad

Grupo sanguíneo

Peso y talla

Correo electrónico

Teléfono

Código y serial del Carnet de la Patria (solo en caso de tenerlo)

Se debe recordar que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, o mejor conocido como “Conapdis”, está encargado de hacer cumplir las políticas públicas que permitan garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad en Venezuela.

Tipos de discapacidad

Existen varios tipos de discapacidad que son tomados en cuenta de manera primordial para que el Conapdis otorgue un certificado.

Auditiva

Hacemos referencia a la falta, disminución o pérdida completa de la capacidad para oír.

Visual

Considerada como la disminución parcial aguda o pérdida total de la vista.

Intelectual

Este tipo hace referencia a la disminución de la capacidad que tienen las personas de aprender los niveles esperados de estudio o aprendizajes cotidianos.

Motriz

Es aquella en la que una persona no puede moverse con normalidad, por presentar algún tipo de disyunción en el aparato locomotor.

