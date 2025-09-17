Este banco abre convocatoria para financiar a emprendedores en Venezuela: requisitos y cómo postularse

Suscríbete a nuestros canales

Banesco abrió la convocatoria 2025 del Presupuesto para Emprendedores, una iniciativa que otorga capital semilla no reembolsable a proyectos con impacto regional y sostenibilidad.

Los interesados deben enviar su plan de negocio antes del 21 de septiembre. La selección se realiza por votación entre los participantes y aliados del programa formativo.

Presupuesto para Emprendedores de Banesco: quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida exclusivamente a emprendedores certificados por el Programa de Formación de Microempresarios de Banesco. Además, deben ser clientes activos del banco y tener su expediente actualizado.

Cada participante podrá presentar un solo plan de negocio. Los ganadores no podrán postularse en futuras ediciones, lo que garantiza alternabilidad y diversidad de beneficiarios.

Requisitos técnicos y documentos obligatorios

Para postularse al Presupuesto para Emprendedores de Banesco 2025, los aspirantes deben completar un formulario en la web oficial. Deben adjuntar cédula, RIF, certificado del programa formativo, documento constitutivo (si aplica) y factura fiscal del SENIAT.

El plan de negocio debe estar estructurado en siete pasos y no exceder siete páginas. Debe incluir resumen ejecutivo, propuesta de valor, plan de ventas, mercadeo, operativo, socios y plan financiero.

Metodología de selección y regiones participantes

La asignación del presupuesto se realiza mediante votación entre los postulantes y aliados educativos. Se evalúa el alcance, impacto y viabilidad del proyecto presentado.

Banesco entregará un aporte por cada región del país. Las regiones son:

Capital y Central (Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, La Guaira),

(Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, La Guaira), Oriental y Guayana (Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Amazonas, Nueva Esparta, Apure),

(Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Amazonas, Nueva Esparta, Apure), Occidental (Zulia, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Falcón).

Evaluación final y acompañamiento institucional

Una vez cerrado el proceso de postulación, Banesco revisará los planes según criterios técnicos del Comité de Evaluación. Los preseleccionados recibirán un correo con la fecha y lugar de exposición de sus propuestas.

El banco podrá realizar visitas durante la ejecución del proyecto. Los ganadores deben entregar resultados y reportes del avance del negocio financiado.

