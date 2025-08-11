Banesco anuncia nueva comisión por transacciones internacionales con su tarjeta prepagada

Suscríbete a nuestros canales

Banesco Banco Universal anunció que, desde el pasado 01 de agosto, está cobrando el 1.5% de comisión sobre los consumos realizados con su tarjeta prepagada internacional.

Según lo anunciado por la entidad financiera, la sumatoria de las comisiones serían debitadas en bolívares a tasa BCV desde la cuenta Banesco los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

Banesco aumenta límite de transferencias

En días recientes, Banesco también anunció el aumento de los límites diarios para ciertas transacciones realizadas a través de sus canales electrónicos como BanescOnline y Pago Móvil.

Estos aumentos aplican tanto para personas naturales como jurídicas y varían según el canal y el tipo de transacción.

BanescOnline y BanescOnline Empresas:

Personas Naturales Bs. 500.000

Personas Jurídicas Bs. 15.000.000

BanescoMóvil

Personas Naturales Bs. 500.000

Personas Jurídicas Bs. 10.000.000

Pago Móvil

Personas y Comercios Bs. 200.000

SMS Bs. 12.000

