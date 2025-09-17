No hace falta subir a El Junquito: conozca los precios del cochino frito en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El cochino frito es uno de los platos más queridos por el caraqueño, quien suele visitar el pueblo de El Junquito para comer un buen surtido. No obstante, Caracas ofrece variedad en este platillo sin necesidad de salir de la capital.

Con el cerdo se puede preparar un plato grande y variado. A menudo, se utiliza su carne en su totalidad, incluyendo partes como el lomo, la panceta y la piel.

El platillo no se come solo con cochino frito, ya que un surtido completo trae chorizo, morcillas e incluso hallaquitas o cachapas pequeñas, dependiendo del acompañante que el comensal.

¿Cuánto cuesta un plato de cochino frito en Caracas?

Al ser un plato muy querido, hay varios locales que tienen el cochino frito como su especialidad.

Cochipollo, ubicados en Catia, tienen el kilo de surtido en 26,99 dólares, el cual incluye chorizo, morcillas, hallaquitas y cochino frito. Tienen servicio de delivery en toda la ciudad.

Otra opción para el oeste de Caracas es El Mirandino, un restaurante en El Paraiso. El kilo de cochino cuesta 20 dólares y puede pedirse solo o tipo surtido.

Si el cliente lo quiere, puede pedir también solo 500 gramos. Se encuentran específicamente a media cuadra de la Redoma de La India.

Con más de 190 mil seguidores en redes sociales, Puerko's es de los restaurantes de cochino frito más conocidos en Caracas.

El platillo familiar para más de cuatro personas cuenta con 2 kilos de cochino frito, cuatro morcillas, cuatro chorizos, 250 gramos de chicharrón y cuatro acompañantes a elegir.

Este tiene un valor de 69 dólares y puede cancelarse con Cashea para ser pagado en dos cuotas.

Tienen sedes en la avenida Casanova y El Paraíso.

Cochino frito callejero

En la avenida Nueva Granada se encuentra el food truck King Puerco, donde hay combos desde los 6 hasta los 32 dólares.

Para una sola persona, con 6 dólares tiene 300 gramos de surtido, divididos en 200 gramos de cochino frito, 50 gramos de morcilla y 50 gramos de chorizo.

Además, el combo trae una hallaquita blanca, guasacaca, picante y una malta retornable, de acuerdo a lo indicado en sus redes sociales.

La opción para seis personas cuesta 32 dólares y trae 3 kilos de surtidos, esto incluye 1.3 kilos de cochino, 350 gramos de chorizo, 350 gramos de morcilla, seis hallaquitas blanca y un refresco de litro y medio, también con sus respectivas salsas.

Sea en un local o callejero, el cochino frito se puede encontrar en muchos rincones de Caracas.

