Economía

Feria del pescado en Caracas: puntos este 19, 20 y 21 de septiembre

La operación Venezuela Come + Pescado trae la proteína a precios económicos.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 02:56 pm
Feria del pescado en Caracas: puntos este 19, 20 y 21 de septiembre

El próximo viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. activa la feria del pescado en Caracas.

La operación Venezuela Come + Pescado trae la proteína a precios económicos.

A través de su cuenta en Instagram, Corpesca difundió la información para que los caraqueños puedan acercarse desde las 9:00 de la mañana.

¿Puntos de la feria del pescado en Caracas?

En las jornadas se distribuyen diversas especies como Cataco, Carite, Camarón precocido, Bagre, pescado salado, Lamparosa, Lisa, Tajalí, camarón limpio crudo y con concha.

En esta oportunidad, la Feria del Pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar de Caracas en pleno centro de la capital.

"¿Te vas a perder este chisme? ¡Estaremos listos para contarte todo, así que pendiente y nos vemos en la Av. Bolívar!", se lee en la publicación de Instagram.

Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.

También pueden visitar nuestra sección:  Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Martes 16 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América