Pagos en la billetera del Sistema Patria: qué se sabe del bono para los jubilados 

Suscríbete a nuestros canales

La billetera del Sistema Patria tiene prevista la asignación de un bono para los jubilados en Venezuela.

En tal sentido, la entrega se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué se sabe del bono para los jubilados?

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de agosto, debido al incremento del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Monto aproximado a pagar a jubilados: Bs 17.417 ($112).

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado en las próximas horas.

Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios:

3532: Tu Línea Directa de Información General. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.

Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube